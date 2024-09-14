Hizbullah İsrail’in lojistik depolarını vurdu

Al-Mayadeen’e göre, Lübnan Hizbullahı Hareketi bir bildiri yayınlayarak, Gazze Şeridi'ndeki cesur Filistin direnişini ve kararlı halkını desteklemek ve Siyonist rejimin Lübnan'ın güneyindeki bölgelerinde gerçekleştirdiği suikastlere yanıt vermek amacıyla El Celil ordusunun merkez üssü ve İşgalci rejimin lojistik depolarına düzinelerce füze fırlattığını açıkladı.

Lübnan İslami Direnişi bu sabah yaptığı ayrı bir açıklamada, Siyonistlerin Raisat el-Alam mevzisine doğru ilerleyen işgalcilere ait Merkava tankının güdümlü füzeyle hedef alındığını duyurdu.

Haber kaynakları, güney Lübnan'dan gelen roketatarların ardından işgal altındaki Filistin'in kuzeyindeki El Celil'de tehlike siren sesinin duyulduğunu bildirmişti.