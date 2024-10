Hava saldırıları ve terör operasyonları İsrail'in çöküş hızını artırıyor

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Tacikistan Cumhuriyeti Anayasasının Kabulünün 30. Yıldönümü konferansında konuşma yaptı.

Meclis Başkanı Galibaf konuşmasının başında, Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah'ın şehadeti nedeniyle Lübnan halkıyla hükümetine taziyelerini ileterek, “Siyonist rejimin son bir yılda işlediği suçlar ve açık terör eylemleri, bu rejimin Filistin ve Lübnan uluslarıyla baş edemediğinin açık bir göstergesidir. Siyonist rejim, hava saldırıları ve terör operasyonlarının stratejik yenilgilerini telafi edemeyeceğini, yalnızca çöküş hızını artıracağını bilmelidir. Bu nedenle hava saldırıları yapıp masum insanları öldürmek yerine, bir an önce, en azından Gazze ve Lübnan halkının haklarına saygılı bir ateşkes anlaşması yoluna gidilmesi daha doğru olacaktır” dedi.

İran ve Tacikistan’ın ortak dil, kültür ve tarihine atıfta bulunan Galibaf, “Ekonomik açıdan Tacikistan, zengin doğal kaynakları ve stratejik coğrafi konumuyla büyük bir kalkınma kapasitesine sahiptir. İran, enerji, altyapı, tarım ve sanayi alanlarındaki tecrübesiyle, yakın işbirliği ve ortak projeler uygulayarak bu kapasiteleri geliştirmeye hazır. Bu işbirliklerine yön verebilecek en önemli alanlardan biri de ulaşım ve iletişim altyapısının geliştirilmesidir. İran, ulaşım koridorlarını geliştirerek ve ticari ilişkilerini güçlendirerek Tacikistan'ın uluslararası pazarlara bağlanmasında önemli bir rol oynayabilir” ifadelerinde bulundu.

İran’ın bölge ülkelerine ve komşularına yönelik stratejisinin her zaman iyi komşuluk, gerilimi azaltma ve kapsamlı işbirliğine dayandığını belirten Galibaf, “Bölge ülkelerinin ilerlemesinin tek yolunun barış içinde bir arada yaşama ve işbirliğinin her alanda ve her düzeyde geliştirilmesinden geçtiğine inanıyoruz” ifadesini kullandı.

Bölge ülkeleri arasında parlamenter yakınlaşma anlaşmasının imzalanması önerisinde bulunan Galibaf, “Bu girişim, çok taraflı diplomasiyi teşvik etmek ve ülke parlamentoları arasında düzenli diyaloglar için bir mekanizma oluşturmak amacıyla bölge ülkeleri arasında ortak bir parlamento konseyinin oluşturulmasını içerebilir” diye konuştu.

İran ile Tacikistan arasındaki ilişkilerin son yıllarda önemli ilerleme kaydettiğini ifade eden Galibaf, işbirliğinin genişletilmesi ve derinleştirilmesi için hala birçok kapasite olduğunu belirtti.