Aksa Tufanı Operasyonu Siyonist rejim için onarılmaz bir yenilgiydi

İslami Şura Meclisi Başkanı Galibaf, Aksa Tufanı Operasyonunun birinci yıl dönümü munasebetiyle sosyal medya X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Filistinliler, güvenlik düşüncesini işgalciler için kalıcı bir korkuya dönüştürdü." dedi

Galibaf tarafından yapılan paylaşımda, "Aksa Tufanı, Siyonist rejim için onarılamaz bir başarısızlıktı. Neredeyse 80 yıl süren işgal, yerinden edilme ve soykırımın ardından Filistinliler, güvenlik düşüncesini işgalciler için kalıcı bir korkuya dönüştürdü." ifadelere yer verildi.

Filistinli Direniş Hareketi Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları, 7 Ekim 2023'te abluka altındaki Gazze Şeridi'nden Siyonist rejime yönelik "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı bir operasyon başlattı.