Meclis Başkanı Galibaf Tacikistan'da

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf dün gece parlamento bir heyetin başkanlığında Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'ye gitti.

Galibaf üç gün sürecek Duşanbe ziyareti kapsamında Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Ulusal Meclis Başkanı Rüstem İmamali ve Temsilciler Meclisi Başkanı Muhammed Tahir Zakirzade ile bir araya gelecek.

Galibaf ayrıca, "Tacikistan Cumhuriyeti Anayasasının Kabulünün 30. Yıldönümü" konferansına katılarak konuşma yapacak.

İki ülke arasındaki işbirliğinin ve ticari ilişkilerin artırılması, parlamento heyetlerinin görüşmelerinin gündeminde yer alacak.

Parlamento ilişkilerinin güçlendirilmesi ve iki ülke arasındaki ekonomik, kültürel ve siyasi ilişkilerin geliştirilmesinin kolaylaştırılması da bu gezi sırasında ele alınacak diğer konulardır.