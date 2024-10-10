Galibaf, Tacikistan Cumhurbaşkanı ile görüştü

Parlamento bir heyetin başkanlığında dün gece Duşanbe'ye giden İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile görüştü.

Galibaf bu görüşmede iki ülkenin büyük yeteneklerine ve kapasitelerine atıfta bulunarak, kapsamlı ilişkilerin genişlemesini ve aralarındaki 50 işbirliği belgesinin uygulanmasını ikili ekonomik ve ticari işbirliğinin artırılması yönünde önemli adımlar olarak değerlendirdi.

Galibaf üç gün sürecek Duşanbe ziyareti kapsamında ayrıca Tacikistan Ulusal Meclis Başkanı Rüstem İmamali ve Temsilciler Meclisi Başkanı Muhammed Tahir Zakirzade ile bir araya gelecek.