İran'dan "7 Ekim operasyonuyla bağlantılı olduğu" iddiasına red

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, New York Times ve Wall Street Journal'ın, İsrail rejiminin, İran'ın 7 Ekim operasyonu hakkında bilgisi olduğuna ilişkin belgelere eriştiğine dair sorularına yanıt olarak, “Doha'daki Hamas yetkililerinin, bu operasyondan haberdar olmadıklarını ve söz konusu operasyonun tasarımı, kararı ve yönetiminin tamamen Hamas'ın Gazze'deki askeri kanadının sorumluluğunda olduğunu beyan ederken, bu operasyonu kısmen ya da genel olarak İran ya da Hizbullah'la bağlantılı olduğuna diar iddiaların inandırıcılığı yoktur ve uydurma olarak değerlendirilmektedir" açıklamasında bulundu.