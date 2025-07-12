Yemen'in hedefi olan gemi sigortasızdı: Büyük maddi zarar

Batılı basından Financial Times, Yemen Silahlı Kuvvetleri’nin Kızıldeniz’de gerçekleştirdiği başarılı saldırının Siyonist rejim bağlantılı Eternity C isimli geminin batmasına neden olduğunu ve bu olayın gemi sahiplerine onlarca milyon dolarlık zarara mal olduğunu yazdı.

Habere göre, söz konusu gemi savaş riski sigortası olmadan tehlikeli bölgede seyrederken hedef alındı. Amerikalı Travelers sigorta şirketi, gemi tehlikeli bir rotada ısrar ettiği için savaş riski sigortasını yenilemeyi reddetmişti.

Financial Times, daha önce de Kızıldeniz’den geçen gemilerin sigorta maliyetlerinin Yemen’in Siyonist rejim bağlantılı gemilere yönelik saldırıları nedeniyle fahiş şekilde arttığını bildirmişti.