Uydu görüntüleri ortaya koydu: İran, ABD’nin iletişim kubbesini vurmuş

El-Yevm’e göre, Cuma günü yayımlanan uydu görüntüleri, İran’ın Katar’daki Amerikan El Udeid Hava Üssü'ne düzenlediği füze saldırısının başarılı olduğunu ortaya koyuyor.

Söz konusu görüntüler, saldırıdan birkaç saat önce üsse ait olan ve Amerikan kuvvetlerine ait güvenli iletişim ekipmanlarının bulunduğu kubbeyi gösteriyor. Ancak saldırıdan iki gün sonra çekilen uydu fotoğraflarında, bu iletişim kubbesinin artık görünmediği ve çevresindeki binalarda da hasar oluştuğu görülüyor.

Görüntülerin yayımlanmasından birkaç saat sonra, Pentagon sözcüsü İran’a ait balistik bir füzenin bu iletişim kubbesine isabet ettiğini kabul etti.