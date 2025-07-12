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12 Tem 2025 08:55

Uydu görüntüleri ortaya koydu: İran, ABD’nin iletişim kubbesini vurmuş

Uydu görüntüleri ortaya koydu: İran, ABD’nin iletişim kubbesini vurmuş

Yayımlanan uydu görüntüleri, İran’ın Katar’daki Amerikan El Udeid Hava Üssü'ne düzenlediği füze saldırısının başarılı olduğunu ortaya koyuyor.

El-Yevm’e göre, Cuma günü yayımlanan uydu görüntüleri, İran’ın Katar’daki Amerikan El Udeid Hava Üssü'ne düzenlediği füze saldırısının başarılı olduğunu ortaya koyuyor.

Söz konusu görüntüler, saldırıdan birkaç saat önce üsse ait olan ve Amerikan kuvvetlerine ait güvenli iletişim ekipmanlarının bulunduğu kubbeyi gösteriyor. Ancak saldırıdan iki gün sonra çekilen uydu fotoğraflarında, bu iletişim kubbesinin artık görünmediği ve çevresindeki binalarda da hasar oluştuğu görülüyor.

Uydu görüntüleri ortaya koydu: İran, ABD’nin iletişim kubbesini vurmuş

Uydu görüntüleri ortaya koydu: İran, ABD’nin iletişim kubbesini vurmuş

Uydu görüntüleri ortaya koydu: İran, ABD’nin iletişim kubbesini vurmuş

Uydu görüntüleri ortaya koydu: İran, ABD’nin iletişim kubbesini vurmuş

Görüntülerin yayımlanmasından birkaç saat sonra, Pentagon sözcüsü İran’a ait balistik bir füzenin bu iletişim kubbesine isabet ettiğini kabul etti.

News ID 1928599

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