IŞİD'in sözde Irak valisi öldürüldü

Irak’ta terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonlar devam ediyor

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada, Irak Özel Operasyonel Kuvvetleri (ICTS) tarafından icra edilen operasyonda terör örgütü IŞİD'in sözde Irak valisinin öldürüldüğünü duyurdu.

Sudani'nin paylaşımında, “Terör örgütü IŞİD'in sözde Irak valisi ve örgütün 8 teröristinin öldürülmesinden dolayı şerefli halkımızı tebrik ediyorum.'' denildi.

Sudani ayrıca "Güvenlik güçlerimizin tüm mensuplarının kahramanlarını saygıyla anıyor ve Irak'ta teröristlere yer olmadığını teyit ediyoruz.Irak toprakları teröristleriden ve kötü davranışlarından temizleninceye kadar onları saklandıkları yere kadar takip edeceğiz ve ortadan kaldıracağız.” dedi.

Öldürülen İŞİD komutanı, Irak'taki tüm İŞİD eylemlerinin sorumlusuydu. Terörist komutanın ölümüyle, İŞİD'in Irak'taki en önemli komutanı elenmiş oldu.