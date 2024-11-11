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11 Kas 2024 13:11

Siyonist Rejim, Lübnan'da ateşkes önerisini kabul edecek

Siyonist Rejim, Lübnan'da ateşkes önerisini kabul edecek

Siyonist rejimin radyosu, bu rejimin savaş kabinesinin Lübnan’da ateşkes için sunulan öneriyi kabul ettiğini bildirdi.

El-Cezire’nin haberine göre, Siyonist rejim radyosu, savaş kabinesinin gerçekleştirdiği oturumda Lübnan’daki çatışmaların sona erdirilmesi için sunulan öneriyi kabul ettiğini duyurdu.

Bu kabinenin toplantısı dün gece Lübnan’da ateşkes konusunu görüşmek üzere yapıldı.

İbranice yayın yapan Yediot Aharonot gazetesi de Tel Aviv ve Washington’un Lübnan’da ateşkes taslaklarını birbirleriyle paylaştığını bildirdi.

Siyonist kaynaklar, Lübnan’da bir anlaşmaya varmak için iyi bir fırsatın doğduğunu vurguladı.

Bu durum, Siyonist rejim ordusunun Güney Lübnan’a saldırısının üzerinden 40 gün geçmesine rağmen, bölgede tek bir köyü bile tamamen kontrol altına alamamış olmasının ardından yaşanıyor.

News ID 1921679

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