Hizbullah'tan başarılı operasyon

Arap medyasına göre; Siyonist İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları havadan ve karadan devam ederken, Hizbullah, İsrail'e karşılık vermeyi sürdürüyor.

Hizbullah'ın bu akşam işgal altındaki Nahariya kentinde düzenlediği roketli operasyonda 2 yedek asker öldü.

Siyonist İsrail basını, olayda iki kişinin yaralandığını bildirdi.

İsrail rejimi ordusu, Lübnan'dan 10 roket fırlatıldığını ve bazı roketlerin hava savunma sistemi tarafından engellendiğini bazılarının ise yerleşim yerlerine ya da açık alanlara düştüğünü iddia etti.

Hizbullah Hareketi, İsrail'in sivil yerleşim yerlerine düzenlediği saldırılara yanıt olarak, kuzeydeki Siyonist yerleşim yerlerine misilleme operasyonlarını yoğunlaştırdı.