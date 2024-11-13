Bağdat'ta PKK sorunuyla ilgili konferans düzenleniyor

RIA Novosti'nin haberine göre; Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin Siyasi Danışmanı Sebhan Molla Ciyad, Türkiye, Suriye ve İran’la güvenlik konferansı yapmak ve en başta PKK sorununu istişare etmek istediklerini söyledi.

Ciyad, “PKK sorunu Türkiye, İran, Irak, Suriye ve hatta ABD’yle bağlantılı. Zira ABD, Demokratik Suriye Güçleri (DSG) ile birtakım ilişkiler yürütüyor. Bundan dolayı Irak, önümüzdeki aylarda bir bölgesel güvenlik konferansı düzenleyerek Türkiye, İran ve Suriye’yle bulunan mevcut sorunlara çözüm bulmak istiyor” dedi.

Mart ayında Irak Ulusal Güvenlik Konseyi’nin PKK’yı ‘yasaklı örgüt’ ilan ettiğini hatırlatan Ciyad, PKK’nın, sorunun kökten çözümü sağlanana dek silah bırakması ve güçlerini Türkiye sınırından çekmesi gerektiğini vurguladı.

Türk askerinin Irak topraklarında bulunmasının hükümet için endişe verici olduğunu da kaydeden Ciyad, “Ancak güvenlik çerçeve anlaşması kapsamında bu sorunun Irak ile Türkiye arasında çözümüne ilişkin seçenekler oluşturduk” ifadelerini kullandı.