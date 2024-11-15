Kuzey Kore liderinden ''Kamikaze İHA üretim'' talimatı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkesinin askeri gücünü daha da güçlendirmek amacıyla İnsansız Hava Teknolojileri Kompleksi'ni ziyaret etti.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) tarafından yapılan açıklamaya göre, İnsansız Hava Teknolojisi Kompleksi'ne bağlı enstitü ve işletmeler tarafından üretilen kamikaze İHA'lar üzerinde testler gerçekleştirildi.

İHA'lar farklı menzillerde test edildi

Yapılan testlerde, farklı menzillerde kullanılacak çeşitli tiplerde İHA'ların belirlenmiş rotalarda uçarak hedefleri vurma kabiliyetleri detaylı bir şekilde incelendi.

Kim: İHA'lar askeri kabiliyetlerin ana aracı olacak

Testlere katılan yetkililerden Kim, yaptığı konuşmada, İHA'ların yenilikçi teknoloji ile askeri kabiliyetlerin ana aracı olarak kullanılmasının dünya genelinde hızla yayıldığını vurguladı.

İHA'ların kullanımı artıyor

Kuzey Kore lideri Kim, İHA'ların büyük ve küçük çatışmalarda kullanılmasının askeri açıdan temel bir gereklilik haline geldiğini belirterek, bu teknolojinin kullanımının arttığını ifade etti.

Kamikaze İHA üretim talimatı

Kim Jong-un, insansız hava araçları üretim tesisini ziyaret ederek, yetkililere kamikaze İHA'ların "tam ölçekli seri üretime geçmesi" talimatını verdi.