Pezeşkiyan'dan Ulusal El Sanatları Sergisi'ne ziyaret

Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ve İran Kültürel Miras ve Turizm Bakanı Muhammed Rıza Salihi Emiri Tahran Uluslararası Daimi Fuarlar Merkezi'nde düzenlenen 37. Ulusal El Sanatları Sergisi'ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, sergideki standları gezdi.

Burada basın mensuplarına konuşan Pezeşkiyan, el sanatları sektörünün önemine değinerek, ''Hükümet olarak el sanatları üreticilerini desteklemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız.'' dedi.

Ulusal El Sanatları Sergisi 13-16 Kasım tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlıyor.