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15 Kas 2024 19:00

Pezeşkiyan'dan Ulusal El Sanatları Sergisi'ne ziyaret

Pezeşkiyan'dan Ulusal El Sanatları Sergisi'ne ziyaret

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Tahran Uluslararası Daimi Fuarlar Merkezi'nde düzenlenen 37. Ulusal El Sanatları Sergisi'ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ve İran Kültürel Miras ve Turizm Bakanı Muhammed Rıza Salihi Emiri Tahran Uluslararası Daimi Fuarlar Merkezi'nde düzenlenen 37. Ulusal El Sanatları Sergisi'ni ziyaret etti.

Pezeşkiyan'dan Ulusal El Sanatları Sergisi'ne ziyaret

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, sergideki standları gezdi.

Burada basın mensuplarına konuşan Pezeşkiyan, el sanatları sektörünün önemine değinerek, ''Hükümet olarak el sanatları üreticilerini desteklemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız.'' dedi.

Ulusal El Sanatları Sergisi 13-16 Kasım tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlıyor.

News ID 1921806

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