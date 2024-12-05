Lavrov: Suriye için acil üçlü zirve yapılacak

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye konusunda bu hafta 'Astana Formatı' kapsamında bir bakanlar toplantısı yapılması konusunda anlaşmaya varıldığını söyledi.

Düzenlenen basın toplantısında Lavrov, “Evet, Türk ve İranlı ortaklarımızla bu hafta bir bakanlar toplantısı yapılması konusunda anlaşmaya vardık.” dedi.

Türkiye, İran ve Rusya Dışişleri Bakanları, Suriye’deki son gelişmeler üzerine 7-8 Aralık’ta Doha Forumu kapsamında Astana Toplantısı için bir araya gelecek.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, 2 Aralık'ta Türk mevkidaşı Hakan Fidan ile Ankara'da düzenlenen ortak basın toplantısında, “Bir sonraki Astana toplantısının Dışişleri Bakanları düzeyinde bir an önce düzenlenmesini kararlaştırdık.” demişti.