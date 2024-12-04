Rusya: Suriye konusunda İran ve Türkiye ile yakın temas halindeyiz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ''Suriye'ye saldıran terör grupları arasında yabancı teröristlere de yer alıyordu, dış mihrak olmasaydı bunu yapmaya cesaret edemezlerdi.'' dedi.

Zaharova, ''Suriye'deki durumun hızla istikrara kavuşmasını sağlamak için uluslararası ortaklarla aktif olarak çalışıyoruz. Bunun başında Astana süreci geliyor. Bu doğrultuda Astana garantörleri Türkiye, Rusya ve İran dışişleri bakanları yakın temas halinde.'' ifadesini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçı, "Cumartesi veya pazar günü Doha’da İran, Türkiye ve Rusya arasında Dışişleri Bakanları düzeyinde Astana Zirvesi’ni gerçekleştireceğiz." açıklamasını yapmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Suriye'nin anayasal düzenin ve toprak bütünlüğünün yeniden sağlanmasına yönelik eylemlerine “koşulsuz destek” sözü vermişti.