Katar merkezli The New Arab’a konuşan İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi “Bazı ortak duruşlar ve tarihsel benzerlikler nedeniyle Suriye ve diğer etkili olan ülkelerle istişareler başlatmamız gerekiyor. Benim Türkiye ziyaretimim sebebi de buydu.” dedi.

“İran ve Türkiye'nin bölge ve ötesindeki pek çok konuda ortak görüşleri olduğu gibi görüş ayrılıklarının da olması doğaldır” diyen Irakçi “Her iki durumda da birbirimizle konuşuruz ve ortak yönlerimiz konusunda koordinasyon ve işbirliği yaparız, anlaşmazlık durumunda diyalog yoluyla çözüme ulaşmaya çalışırız, çözüm yoksa birbirimize iyi davranıp birbirimiz anlamaya çalışmamız gerekiyor.” ifadesini kullandı.

Tahran'daki bazı insanların Türkiye'yi Suriyeli muhalifleri desteklemekle suçladığına ilişkin bir soruya, “Türkiye'nin Suriye'deki diğer aktörler gibi ilişkileri ve ortaklıkları ile birlikte kaygı ve endişeleri var. Bu kaygıların nasıl çözüleceği veya bu ilişki ve ortaklıklardan doğan faydaların nasıl sağlanacağı konusunda her zaman Türkiye ile danışıyoruz. Astana süreci de bu nedenle, ülkelerin kaygılarının çatışmaya dönüşmesini engelleyecek mekanizmalar oluşturmak amacıyla başlatıldı ve Türkiye'nin de bu yönde ilerlemesini bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Suriye'nin Türkiye'ye koyduğu şart mantıksız değil

Irakçi, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile yaptığı görüşme hakkında şu ifadeleri kullandı:

Sorumlu, açık sözlü, yapıcı ve şeffaf bir görüşme gerçekleştirdik. Bir önceki gezimizde de Filistin'deki koşullarla ilgili görüşmeler yapmıştık. Bu kez müzakerelerde Suriye konusu da yer aldı. Görüş farklılıklarımız konusunda her zaman istişareye ve tartışmaya, çeşitli konularda görüşlerimizin ortak noktalarını güçlendirmeye çalışıyoruz. Bu toplantıda Siyonist rejimin bölgede ve Suriye'de gerginlik, kaos ve çatışma yaratmadaki rolünün göz ardı edilmemesi gerektiğini, bu ihmalin büyük bir hata olduğunu ve Suriye hükümetine tam destek verdiğimizi vurguladım.

Irakçi açrıca Erdoğan’ın Esad ile normalleşme istemesine ilişkin soruya İran’ın her iki ülkenin normalleşme sürecine girmesini deteklediğini ve Suriye’nin Türk güçlerinin topraklarından çekilme şartının mantıksız olmadığını vurguladı.