İran'da "Kadın Ve Anneler Günü" kutlanıyor

Bugün hicri kameri takvime göre 20 Cemadiüssani 1446, Peygamber Efendimizin (sav) sevgili kızı Hz. Fatımatüz Zehra'nın (s.a) mübarek veladet yıldönümüdür.

Kainatın efendisi Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (sav) değerli kızı ve Hz. Ali'nin (as) eşi Hz. Fatıma (s.a) hicretten önce 8. yılda 20 Cemadiüssani'de doğdu.

Hz. Fatıma (s.a) kısa hayatında hak ve hakikatı savunmaktan hiç bir zaman vazgeçmedi ve tarih boyu tüm Müslümanlara haksızlık karşısında susmanın Kabul edilemez olduğu gerçeğini anlatmıştır.

Bu yüce şahsiyet çocukluk dönemini Peygamber Efendimizin evinde o hazretin talim ve terbiyesinde geçirerek en yüce insani fazilet ve derecelere ulaştı.

Hz. Fatıma (s.a) Ehli beytin ilk imamı Hz. Ali (as) ile evlenerek o hazretin sefa ve samimiyet dolu evinde Hz. Hasan (a.s) ve Hz. Hüseyin (a.s) ve Hz. Zeynep (s.a) gibi değerli evlatlar yetiştirerek eşlik ve annelik görevini de en iyi şekilde yerine getirmiştir.

Peygamber Efendimizin sevgili kızı Hz. Fatıma (s.a) dünya kadınlarına örnek teşkil etmesi sebebiyle muhtelif rivayetlerde dünya ve ahiret kadınlarının en üstünü olarak tanıtılmıştır. O hazretin kutlu veladet yıldönümü İran'da "Kadın ve Anneler Günü" olarak adlandırılmıştır.

Anneler günü dünyanın bir çok yerinde farklı tarihlerde kutlanmaktadır. İran’da da Anneler Günü her yıl Hz. Fatımatüz Zehra'nın (s.a) doğum gününde kutlanıyor.

İranlı erkekler babaanneleri, anneanneleri, anneleri, eşleri ve kardeşlerine çiçekler ve hediyeler alarak bu günü onlara tebrik ederler.