Hizbullah lideri: Teslim olmayacağız

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım, Muharrem ayı ve İmam Hüseyin'in (a.s) yas merasimleri dolayısıyla bir konuşma gerçekleştirdi.

Naim Kasım, direnişin silah bırakmasını isteyenlere seslenerek, ''Gidin saldırganlardan silahlarını bırakmalarını isteyin, bu toprağın savunucularından değil.'' dedi.

Hizbullah lideri şöyle devam etti:

“Düşmanın saldırganlığını hiçbir zaman kınamayıp, sürekli olarak kendi halkınıza saldırmak ve ‘önce siz silahınızı bırakın’ demek mantıklı mı? Eğer bazıları teslim olmaya hazırsa, bu kendi seçimleridir. Ama biz teslim olmayacağız; bizim şiarımız ‘Heyhat mennezzilleh’dir (Zillet bizden uzaktır).

Yanlış hesap yaptınız; başkalarının gücüne dayanarak direnişi baskı altına alabileceğinizi sandınız. Ama direniş halkı düşmandan korkmaz.

Gerçek başarı, vatanımızın özgürleştirilmesidir. Bizim size çağrımız budur ve biz buna hazırız.”

İşgalin kaynağının açık olduğunu belirten Şeyh Naim Kasım, “Bugün işgalci, İsrail’dir ve topraklarımızdan çıkmalıdır. Bu işgalle mücadelede tek yol direniştir.” ifadesini kullandı.

Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri, “Vatanı savunmak için kimsenin iznine ihtiyaç yoktur. Eğer biri bu savunmanın yerine geçebilecek gerçek bir alternatif sunduğunu iddia ediyorsa, onunla tüm ayrıntıları konuşmaya hazırız.” diye konuştu.