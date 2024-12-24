Netanyahu'nun 6. duruşması güvenlik gerekçesiyle askıya alındı

El-Cezire'nin haberine göre, Kanal 12, Netanyahu'nun Tel Aviv Merkez Mahkemesi'nde görülen 6. duruşmasının, "yeni güvenlik bilgileri alınması" nedeniyle 15 dakika ertelendiğini bildirdi.

Netanyahu, dün de kendisi hakkında açılan rüşvet davasında ifade vermek üzere mahkemeye çıkmıştı. Siyonist Rejim Savcılığı, mahkemenin talebine yanıt olarak Netanyahu’nun rüşvet suçlamalarına açık bir şekilde karıştığını ve bu suçlamalarla ilgili tüm ayrıntılardan haberdar olduğunu belirtti.

Bu dava, Netanyahu’nun karşı karşıya olduğu birkaç yolsuzluk davasından yalnızca biri. İsrail rejimi Başbakanı, 2019’da hakkında açılan üç ayrı yolsuzluk davasıyla da mücadele ediyor.

Netanyahu, tüm suçlamaları reddederek iddiaların "asılsız" olduğunu iddia ediyor.