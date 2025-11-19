İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, sosyal medya hesabı X üzerinden ülkenin nükleer programına dair önemli açıklamada bulundu.

Erakçi'nin paylaşımında, "Sıfır zenginleştirmeyi asla kabul etmeyiz, çünkü bu artık milli gururumuz ve onur meselesi haline gelmiştir. Bunun için çok sayıda maddi ve manevi bedel ödedik ve onu korumak için birçok nükleer bilimcimiz şehit oldu.

Uranyum zenginleştirme oranını sıfıra indirmeye yönelik herhangi bir anlaşmayı vatana ihanet olarak görüyoruz. Buna asla boyun eğmeyiz.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile işbirliğimiz bombalanan nükleer tesisleri kapsamıyor ve sadece Ajans'ın düzenlemeleri çerçevesinde bombalanmayan tesislerle işbirliği yaparız” ifadelerine yer verildi.

Mehr'e konuşan bir kaynak, İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetini durdurmayı değerlendireceğine dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.