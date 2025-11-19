İran ve Brezilya dışişleri bakanları telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, telefon görüşmesinde ikili ilişkilerin yanı sıra her iki ülkeyi ilgilendiren konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede Erakçi, bazı ülkelerin gelişmekte olan ülkelere baskı yapmak için uluslararası kurumları kötüye kullanmasının önlenmesinin önemini vurguladı.

Erakçi, İngiltere, Fransa ve Almanya'dan oluşan ve E3 olarak da bilinen Avrupa Troykası'nın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu'na sunduğu İran karşıtı taslak kararı eleştirdi.

Avrupa Troykası'nın girişimini sorumsuz ve kışkırtıcı bir hareket olarak değerlendiren Erakçi, "Bu üç ülke ile ABD'nin BM Güvenlik Konseyi'nde yürürlükten kaldırılan kararları geri getirme yönündeki siyasi yaklaşımını sürdürmekte ve onların girişimi UAEA'nın güvenilirliğini ve teknik statüsünü daha da zedelemektedir." dedi.

Dışişleri Bakanı Erakçi, UAEA Yönetim Kurulu'na üye tüm ülkeleri, İngiltere, Fransa ve Almanya'nın bu yasadışı eylemine karşı çıkmaya çağırdı.