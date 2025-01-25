İsrail'in serbest bıraktığı Filistinli Amro hapishanede yaşadıklarını anlattı (+Video)

Geçtiğimiz Pazar günü Gazze'deki ateşkes ve esir takası anlaşmasının ilk gününde Siyonist rejimin hapishanelerinden serbest bırakılan Filistinli kadın esir Cenin Amro, Al Jazeera’ye yaptığı konuşmada, Siyonist hapishane gardiyanlarının genellikle esir kızları saçlarından çektiğini ve yere düştüklerinde onlara hiçbir şekilde yardım etmediklerini ve başkalarının da onlara yardım etmesine izin vermediklerini açıkladı.

Cenin Amro, “Onlar (Siyonist rejim) yaralı veya sorun yaşayan kadınları dizlerinin üzerinde veya dört ayak üzerinde yürümeye zorluyorlardı. Ofer hapishanesine ya da başka bir yere giderken bizi saçlarımızdan çekerlerdi. Üstelik bize küfrediyor ve hakaret ediyorlardı” dedi.

Siyonist rejimin hiçbir suçlama olmaksızın idari gözetiminde tutulan bu Cenin Amro, tutuklanmasına şaşırdığını söyledi; çünkü tutuklanmasını gerektirecek bir neden bulunmuyor.

Siyonistler onu aniden tutukladılar. Serbest bırakıldıktan sonra bile tutuklanmasının nedenini bilmiyor.

Siyonist rejimin serbest bıraktığı Cenin Amro, “Siyonist rejimin casus unsurları, serbest bırakılmadan önce Filistinli esirlerin ailelerini herhangi bir kutlama veya destansı ilahiler söylemesi konusunda uyarmıştı. Esirleri teslim etmeden önce de bizimle bir toplantı yaparak bizi uyardılar ve mutluluk göstermememiz konusunda tehdit ettiler. Tabii ki mutlu olmak için bir neden yok” ifadelerinde bulundu.