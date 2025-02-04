İran'dan Batı Şeria'daki soykırıma dair uyarı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, siyonist rejimin Cenin kampı dahil olmak üzere Batı Şeria'daki saldırılarının yoğunlaşmasından dolayı ciddi endişe duyduğunu dile getirerek, sivillerin katledilmesi, keyfi gözaltılar ve halkın evlerinin yıkılmasını içeren suçları kınadı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, Filistin İnsan Hakları Özel Raportörü de dahil olmak üzere Birleşmiş Milletler'in insan hakları yetkililerinin, "Gazze'de ateşkes sağlanırken ve uluslararası toplumun sessizliği devam ederken, İsrail'in soykırım kampanyasını Batı Şeria'ya genişletmesi"ne dair sürekli uyarılarına atıfta bulunarak, uluslararası toplumunun, özellikle İslam ülkeleri ve bölge ülkelerinin işgalci rejimin Batı Şeria'daki zalimane suçlarının tekrarını engellemek için ciddi bir tepki göstermesini istedi.

Bekayi, Birleşmiş Milletler ve BM Güvenlik Konseyi'nin, Filistinlilere yönelik soykırımın tüm işgal altındaki Filistin topraklarına yayılması karşısındaki eylemsizliğinden derin bir üzüntü duyduğunu dile getirerek, tüm devletlerin, soykırım ve diğer zalim uluslararası suçları durdurmak için yasal ve etik sorumluluklarını yerine getirmeleri gerektiğinin altını çizdi.

Bekayi ayrıca, Batı Şeria ve Gazze'de yaşanan benzeri görülmemiş trajedilerle ilgili olarak Uluslararası Ceza Mahkemesinin yanı sıra Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve Mülteciler Yüksek Komiserliği başta olmak üzere uluslararası insani kuruluşlara hukuki ve insani sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.