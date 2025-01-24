Gazze'deki ateşkes Siyonist rejimin kesin yenilgisiydi

Bu haftaki Tahran Cuma Namazı, Ayetullah Seyyid Ahmed Hatemi'nin imamlığında eda edildi.

Cuma Namazı hutbelerinde konuşan Ayetullah Hatemi, Gazze'deki ateşkesin Siyonist rejimin kesin bir yenilgisi olduğunu belirterek, “Siyonist rejim yetkililerinin peş peşe istifaları bunun açık göstergesidir. Onlar, Hamas'ı yok etmeyi vaat etmişlerdi; ancak Hamas yok olmadı, aksine daha güçlendi” dedi.

Ateşkesin İsrail rejimi için bir yenilgi olduğunu söyleyen Tahran Cuma namazı Geçici Hatibi, “Trump ve işbirlikçileri, bu yenilgiyi herhangi bir şekilde telafi edeceklerine dair söz verdiler” ifadesini kullandı.

Ayetullah Hatemi, 70 yıldan fazla bir süredir Siyonist rejimin Filistin'i işgal ettiğini belirterek, bu yıllar boyunca "Camp David" gibi birçok müzakere toplantısının yapıldığını ancak başarılı olanın direnişler ve intifada hareketleri olduğunu söyledi.

Ayetullah Hatemi, "Bu 15 aylık sınavda birçok grup kazandı, 4 grup ise başarısız oldu. Birinci kazanan Gazze halkıdır; ikinci, dünyadaki vicdanlı insanlar; üçüncü, Lübnan Hizbullahı ve Yemen Ensarullah'ıdır" diye konuştu.

Tahran Cuma namazı Geçici Hatibi, Gazze'deki başarısız olan 4 grup hakkında da şunları söyledi: "Birinci başarısız grup ABD'dir, çünkü ABD olmasaydı hiç kimse İsrail rejimini desteklemezdi. İkinci başarısız grup, işlediği suçlarla dikkat çeken Siyonist rejimdir. Bu suçların yüzde 59'u çocuklara yönelikti. Üçüncü başarısız grup, Avrupa ülkeleridir ve dördüncü grup ise insan hakları örgütleridir."

Ayetullah Hatemi, Trump'ın iktidara gelmesine değinerek, "Bizim için Cumhuriyetçi ya da Demokrat fark etmez. ABD, devrimden bugüne kadar en alçak operasyonları yapmıştır," dedi.

Ayetullah Hatemi, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Dünya, bizim Amerika'ya karşı tutumumuzun, İmam Humeyni’nin ve Sayın Devrim Lİderimizin tutumu olduğunu bilmeli. İmam, Amerika'yı Büyük Şeytan olarak nitelendirmiştir. Sayın Devrim Lideri de bu tutumu defalarca ifade etmiştir. Müzakere taraftarlarına söylemek istediğimiz şey, Amerika'nın müzakereyi devrimi karşı koymak için istediğidir."

Tahran Cuma namazı imamı konuşmasına "ABD’nin inatçılığına karşı tek yol direniştir. Nasıl Gazze bu direnişle zafer kazandıysa, biz de bir gün Cuma namazında Amerika'nın yenilgisini kutlayacağız," diye ekledi.