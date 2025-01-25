Hamas ile Siyonist rejim arasındaki esir takasının ilk aşamasının 2'nci turu bugün

Hamas ile Siyonist rejim arasında 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşmasının ilk aşamasının ikinci turu bugün gerçekleştirilecek.

Anlaşmanın 7'nci gününde Hamas 4 Siyonist kadın askeri serbest bırakacak.

Buna karşılık Siyonist rejimin de 200 Filistinli esiri serbest bırakması öngörülüyor.

Serbest bırakılacaklar arasında müebbet hapse çarptırılan Filistinliler de var.

Her Siyonist kadın asker karşılığında 50 Filistinli serbest kalacak. Bunların 30'u müebbet hapis cezası almış, 20'si ise ağır hapis cezalarına çarptırılmış Filistinli tutuklulardan oluşacak.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Siyonist rejim ile varılan ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşmasının ikinci turunda serbest bırakılacak 4 Siyonist kadın askerin ismi duyuruldu.

Serbest bırakılacak kadın askerlerin "Karina Ariev", "Danielle Gilboa", "Naama Levy" ve "Liri Albag" olduğu bildirildi.