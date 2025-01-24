Gazze'de ateşkesin ardından ilk cuma namazı kılındı

İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak'ta varılan ateşkes sonrası Gazze'de ilk cuma namazı kılındı.

Gazzeliler, ateşkes sonrası ilk cumayı eda etmek için mescit veya camilerin olduğu bölgelere akın etti.

Filistinlilerin bir kısmı, cuma namazlarını İsrail saldırıları nedeniyle yıkılan cami ve mescitlerin enkazı üzerinde eda etti.

Gazze'de neredeyse sağlam cami veya mescit kalmaması nedeniyle Filistinlilerin bir kısmı da stadyum veya caddelerde cuma namazını kıldı.

Bu, Gazze'de 15 ay sonra İsrail'e ait insansız hava aracı veya uçakların sesi ya da bombardıman olmadan kılınan ilk cuma namazı oldu.

Cuma namazında, İsrail saldırılarında hayatını kaybedenler için dualar edildi.