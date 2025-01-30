İran'ın dış politika önceliği komşu ülkelerle ilişkileri geliştirmektir

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, Kazakistan'a yapacağı ziyaret öncesinde Mehrabad Havaalanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, İran'ın dış politikasının komşu ülkelerle ilişkileri geliştirmek olduğunu belirterek, İran'ın, gelişmiş teknoloji alanındaki deneyimlerini komşu ülkelere aktarmaya hazır olduğunu ifade etti.

Bu ziyaretin en önemli hedeflerinden birinin, tüm alanlarda işbirliğini genişletmek amacıyla fikir alışverişi ve istişarelerde bulunmak olduğunu belirten Arif, bu yılın Eylül ayında Ermenistan'da düzenlenen Avrasya Başbakanları Zirvesi'nde İran’ın gözlemci üyeliğinin onaylandığını ve St. Petersburg'daki zirvede de Avrasya Birliği liderlerinin bu onayı teyit ettiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Arif, komşu ülkelerle ve Avrasya ile işbirliği yapma kapasitesinin paylaşılacağını ve bu ülkelerin kapasitesinin de işbirliğini güçlendirmek için kullanılacağını belirterek, “Ayrıca gelişen teknolojilerin kullanımına yönelik teknolojik ve bilimsel bir zirve düzenlenecek. İran ile dost ve komşu ülkelerin stratejisi, başta yapay zeka olmak üzere bu yeni teknolojilerden maksimum düzeyde yararlanmak olacak. Bu etkinlikte ortak teknolojik kapasite ve imkanlar sunulacak. İran’ın elde ettiği kazanımlarını dost bölge ve Avrasya ülkeleriyle paylaşmaya ve onların kazanımlarını da kullanmaya hazırız” dedi.

Arif, Kazakistan'daki işadamlarıyla yapacağı toplantıları da ziyaretinin diğer amaçları arasında sayarak, ekonomik aktörlerle görüşmelerde bulunarak, sadece Kazakistan'da değil, bölge ve Avrasya'da yatırım yapma ve ticaret ihtiyaçlarını karşılama konusunda onların kapasitelerinden nasıl faydalanabileceklerini ele alacaklarını söyledi.

Arif ayrıca, bölgesel etkileşimler doğrultusunda Hazar Denizi'ne kıyısı olan ülkelerin başbakanları toplantısının Tahran'da gerçekleştirileceğini ve bunun da ilişkilerin geliştirilmesi için güzel bir fırsat olduğunu söyledi.