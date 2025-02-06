İran hiçbir koşulda nükleer silah üretmeyecek

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, sosyal medya hesabından nükleer silah ve yaptırımlarla İran'a karşı uygulanan maksimum baskı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Irakçi'nin mesajı şu şekilde:

"Maksimum baskı" denen şey başarısızlıkla sonuçlanan bir deneydir. Bunu tekrarlamak ancak bir kez daha "maksimum direnç"e yol açacaktır. Akıllı insanlar ise bunun yerine "maksimum rasyonelliği" seçerler.

İran, NPT ve diğer küresel nükleer silahsızlanma anlaşmalarına taraf olmasının yanı sıra, daha önce de açıkça "İran hiçbir koşulda nükleer silah aramayacak, üretmeyecek veya edinmeyecektir" ifadesini kullanmıştı.

İran'ın nükleer silah edinmeyeceğine dair pratik garantiler elde etmek zor değil, ancak bunun karşılığında İran'a yönelik düşmanca eylemlerin -ekonomik baskı ve yaptırımlar da dahil- etkili bir şekilde sonlandırılması karşılığında somut garantiler sağlanması gerekiyor.