Ayetullah Hamanei: ABD ile müzakere mantıklı değil

Şah Rejimi'nde "Homafer" olarak bilinen Hava Kuvvetleri çalışanlarının 8 Şubat 1979 senesinde İslam Devriminin zafere ulşatığı günlerde büyük önder İmam Humeyni (r.a) ile görüşüp biat etmesinin yıldönümü anısına İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, İran Ordusu Hava Kuvvetleri komutanları, pilotları ve bazı askeri yetkilileriyle görüştü.

'ABD ile müzakere sorunları çözemez'

İslam Devrimi Lideri burada yaptığı konuşmada ABD ile müzakerenin İran ulusunun çıkarına olmadığını belirterek, ''ABD ile müzakere hiçbir sorunu çözemez. Bunun nedeni tecrübe.'' dedi.

Ayetullah Hamanei sözlerine şöyle devam etti:

''2000'lı yıllarda ABD ile oturup müzakere ettik ve yaklaşık iki yıllık bir anlaşma oluştu. Elbette Amerika tek başına değildi, başka ülkeler de vardı ama Amerika eksenliydi. O dönemdeki Tahran hükümeti onlarla oturup görüştü ve eninde sonunda bir anlaşma sağlandı. Bu anlaşmada İran tarafı oldukça cömert davranmış, karşı tarafa birçok taviz vermiştir. Ancak ABD'liler aynı anlaşmayı (İran nükleer anlaşması olarak bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Planı) uygulamadılar.

İşte bu bir tecrübe; Bu deneyimi değerlendirelim. Tavizler verdik, müzakere ve pazarlıklar yaptık, anlaştık ama istediğimiz sonuca ulaşamadık. Karşı taraf aynı anlaşmayı bütün kusurlarıyla birlikte zedeledi, ihlal etti ve yırtıp attı.

Böyle bir hükümetle müzakere yapılmamalı. Müzakere akıllıca ve mantıklı değil, onurluca değil.''

ABD'nin politikalarına tepki gösteren Ayetullah Hamanei, ''Amerikalılar kağıt üzerinde dünya haritasını değiştiriyorlar. Elbette bu sadece kağıt üzerinde ve hiçbir gerçekliği yok. Ayrıca İran'a karşı yorum yapıyorlar, bizim hakkında konuşup tehdit savuruyorlar. Onlar bizi tehdit ederse biz de onları tehdit ederiz. Ulusal güvenliğimize saldırırsa hiç tereddüt etmeden karşılık veririz.'' diye konuştu.