  1. Azerbaycan
15 Eki 2025 18:16

İran ve Azerbaycan Hazar'da ortak tatbikat yapacak

İran ve Azerbaycan Hazar'da ortak tatbikat yapacak

İran ve Azerbaycan deniz kuvvetlerinin Hazar Denizi'nde ortak tatbikat düzenleyeceği açıklandı.

Azerbaycan ve İran'ın savaş gemilerinin katılımıyla Hazar Denizi'nde ortak tatbikat gerçekleştireceği belirtildi.

AZIREX-2025 tatbikatına katılmak üzere İran Deniz Kuvvetleri'ne ait savaş gemileri ve askeri personellerin Azerbyacan’ın karasularına ulaştığı belirtildi.

Azerbaycan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve askeri yetkililer karşılama törenine katıldı.

Ortak tatbikatın temel amacı, Hazar Denizi'nde güvenliği sağlamak ve arama kurtarma operasyonlarında işbirliği ve koordinasyonu güçlendirmektir.
 

News ID 1931357

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler