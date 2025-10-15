İran ve Azerbaycan Hazar'da ortak tatbikat yapacak

Azerbaycan ve İran'ın savaş gemilerinin katılımıyla Hazar Denizi'nde ortak tatbikat gerçekleştireceği belirtildi.
AZIREX-2025 tatbikatına katılmak üzere İran Deniz Kuvvetleri'ne ait savaş gemileri ve askeri personellerin Azerbyacan’ın karasularına ulaştığı belirtildi.
Azerbaycan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve askeri yetkililer karşılama törenine katıldı.
Ortak tatbikatın temel amacı, Hazar Denizi'nde güvenliği sağlamak ve arama kurtarma operasyonlarında işbirliği ve koordinasyonu güçlendirmektir.
