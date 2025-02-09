BAE'den Netanyahu'nun önerisine sert tepki

Ma’an Haber Ajansı'nın aktardığına göre, BAE Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan açıklamada, Netanyahu'nun bu kabul edilemez ve kışkırtıcı ifadelerinin şiddetle reddedildiği ve kınandığı belirtildi.

Açıklamada, Netanyahu'nun sözlerinin uluslararası hukukun ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın açık bir ihlali olduğu vurgulandı.

BAE, "Suudi Arabistan'ın egemenliği kırmızı çizgidir ve hiçbir ülkenin bu egemenliği ihlal etmesine izin verilemez." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, BAE Filistin halkının meşru haklarının ihlal edilmesini ve zorla göç ettirilmesini kesin bir şekilde reddettiğini belirterek, İsrail'in yasa dışı yerleşim faaliyetlerinin durdurulması gerektiğini, çünkü bunların barışın sağlanma ihtimalini ortadan kaldırdığını vurguladı.

Suudi Arabistan da yayımladığı bir açıklamayla Netanyahu'nun önerisini kesin bir dille reddettiğini duyurdu.