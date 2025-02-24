Bill Gates, nasıl Bill Gates olduğunun hikayesini yazdı

Bill Gates, hayat hikâyesini ilk kez anı kitabı “Kaynak Kodu: İlk Yıllarım” adlı eserinde anlattı. Kısa süre önce yayımlanan bu kitap, hızla Amazon’un en çok satan anı kitapları listesinde birinci sıraya yükseldi.

30 dolar fiyatla satışa sunulan kitap, yazılı ve sesli kitap formatlarında erişilebilir. Gates, bu kitabında bir avukat ve bankacı çocuğu olarak Seattle’da geçen çocukluk yıllarından, Harvard Üniversitesi’ni bırakıp çocukluk arkadaşı Paul Allen ile Microsoft’u kurmaya kadar olan süreci anlatıyor. Ayrıca, onun teknoloji dünyasında ve hayırseverlik alanında en etkili figürlerden biri olmasına yol açan deneyimlerini, sosyal ilişkilerini ve aldığı dersleri paylaşıyor.

Bu kitap ne Microsoft hakkında ne de teknolojinin geleceğiyle ilgili. Aksine, Gates’in kişisel gelişim sürecini ve mesleki yolculuğunu insani bir bakış açısıyla ele alıyor. Çocukluk zorlukları, ilk derin dostlukları, en iyi arkadaşının ani ölümü ve bilgisayar dünyasına duyduğu ilgi gibi konulara değiniyor.

Gates, bu kitabının ardından Microsoft ve hayırseverlik çalışmaları üzerine odaklanacak iki anı kitabı daha yayımlayacağını duyurdu.

