Kanada'nın kafelerinden Trump'a tepki: Americano artık "Kanadiano"!

Kanada’nın kafeleri, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kanada’yı 51. eyalet yapma önerisine karşı sembolik bir protesto başlattı.

Bazı kanadalı kafe-restoranlar, “Americano” kahvesinin adını “Kanadiano” olarak değiştirdi. Bu hareket, Trump’ın Kanada’ya yönelik tartışmalı önerisine karşı bir tepki olarak ortaya çıktı.

İndependent gazetesine göre, Trump’ın Kanada’yı ABD’ye katma önerisi sonrası çıkan tartışmaların ardından, Kanada’daki bazı kafeler topluca bu değişikliği yapmaya karar verdi.

Biritish Columbia eyaletinin ünlü kafelerinden birinin, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, diğer kafeleri de “Kanadiano” isminde bir kampanyaya katılmaya davet ettiği belirtildi.

İlgili kafenin paylaştığı, ancak şimdi kaldırılan mesajda şu ifadeler yer alıyordu: “16 yıldır gizlice Americano’yu ‘Kanadiano’ olarak adlandırıyorduk. Bugün ise tüm Kanada’daki kafelere bu değişikliği yapmalarını açıkça istiyoruz. Bize katılın ve bunu ‘Kanadiano’ olarak adlandırın.”

Trump, 20 Ocak 2025’teki yemin töreninin ardından yeniden Beyaz Saray’a döndü. Trump, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile yaptığı bir akşam yemeği sırasında, şaka yollu olarak bu önerisini dile getirmişti.

Trump, Kanada’nın yasa dışı göç ve uyuşturucu kaçakçılığını engelleyememesi durumunda, Kanada’nın ürünlerine tarife koyacaklarını belirtmişti. Ayrıca, Amerika’nın Kanada’ya yılda milyonlarca dolar ödeyerek ticaret açığını kapatmasının da kendisini rahatsız ettiğini dile getiren Trump, “Eğer Kanada bir eyalet olursa, halk daha düşük vergi ödeyecek” demişti.

Trump ayrıca şaka yollu olarak “Kanada, Amerika’ya katıldığında milli marşını koruyabilir” diyerek, Kanada’nın 51. eyalet olmasının avantajlarından bahsetmişti.

