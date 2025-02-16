Tahran'ın geleneksel sokak yemeği: Sandeviç Teruni

Sandeviç Tehrani (Teruni), İran'da popüler olan bir sandviçtir ve genellikle basit ve kolay bulunabilen malzemelerle hazırlanır. Bu sandviç genellikle ızgara et (köfte gibi), taze sebzeler (domates, marul, soğan) ve mayonez veya özel soslar içerir. Bu sandviçte kullanılan ekmek genellikle pide veya lavaştır.

Sandeviç Tehrani veya Teruni ya da Köfte Sandviçi, eski zamanlardan kalma bir yemek olup oldukça popülerdi. Hatta bu yemeğin, Tahran'da bir "sokak yemeği" olarak sayılabileceğini söyleyebiliriz.

Bu yemek eskilerde Tahran’daki Lalezar Caddesi ve Tophane Meydanı'nda, sokak kenarındaki tezgahlarda pişirilirdi.

Gerekli Malzemeler

Izgara et (Köfte): 250 gram

Pide ekmeği veya lavaş: 2 adet

Domates: 1 adet (dilimlenmiş)



Marul: Birkaç yaprak

Soğan: 1 adet (rendelenmiş veya dilimlenmiş)

Mayonez veya özel sos (isteğe bağlı): İhtiyaç kadar

Tuz ve karabiber: Damak tadına göre

Zeytin veya turşu (isteğe bağlı)

Hazırlık Aşamaları

1. Eti Hazırlama: İlk olarak eti ızgarada olarak pişirin. Etin üzerine biraz tuz ve karabiber serpebilirsiniz. Izgarada veya tavada pişirdikten sonra, etleri küçük parçalara ayırabilirsiniz.

2. Sebzeleri Hazırlama: Domatesi dilimleyin. Marulları yıkayıp iri yapraklar halinde kesin. Soğanı dilimleyebilir veya rendeleyebilirsiniz.

3. Ekmeği Hazırlama: Pide ekmeğini veya lavaşı taze veya ılık olarak hazırlayın.

4. Sandeviçi Hazırlama: İlk olarak ekmeğin üzerine mayonez veya özel sosu sürün. Ardından ızgara eti, dilimlenmiş domatesi, marulu, soğanı ve isteğe bağlı olarak zeytin veya turşuyu ekleyin.

5. Sandeviçi Sarma: Ekmeği rulo veya yarım şekilde sarın.