  1. Kültür
3 Mar 2025 14:33

İran mutfağının tatlı lezzeti: Zulbiya ve Bamiya

İran mutfağının tatlı lezzeti: Zulbiya ve Bamiya

İran’ın dört bir yanında, Ramazan ayının vazgeçilmez tatlılarından biri "Zulbiya ve Bamiya"dir. Zulbiya ve Bamiya, İran mutfağının en ikonik tatlılarından ikisi olup, özellikle şerbetli tatlı severler için benzersiz bir lezzet deneyimi sunar.

İran mutfağı, sadece tuzlu yemekleriyle değil, aynı zamanda tatlılarıyla da oldukça zengin ve çeşitlidir. Ramazan ayında özellikle popüler olan Zulbiya ve Bamiya, İran’ın en sevilen tatlılarından ikisidir.

İran mutfağının tatlı lezzeti: Zulbiya ve Bamiya

Şerbetli tatlılar kategorisine giren bu lezzetler, uzun saatler süren orucun ardından vücuda hızlıca enerji kazandırmasıyla bilinir ve hemen iftar sofralarını süsler.

Ramazan ayı boyunca İran’ın farklı bölgelerinde hazırlanan bu eşsiz lezzetler, hem yerel halk hem de turistler için unutulmaz bir gastronomi deneyimi sunar. Her biri kendi kültürel mirasını taşıyan bu yemekler, Ramazan sofralarına bereket ve lezzet katmaya devam ediyor.

Zulbiya: İran’ın Şerbetli Halkası

Zulbiya, çıtır çıtır dış dokusu ve iç kısmındaki yumuşaklığıyla dikkat çeken bir tatlıdır. Görünüm olarak Hindistan'daki jalebi tatlısına benzeyen Zulbiya, İran mutfağına özgü şerbetiyle farklı bir lezzet sunar.

İran mutfağının tatlı lezzeti: Zulbiya ve Bamiya

Özellikleri:

Hamuru: Un, yoğurt, nişasta ve safran gibi malzemelerle hazırlanır.

Şekli: İnce hamurun spiral veya dairesel halkalar şeklinde kızartılmasıyla yapılır.

Şerbeti: Gül suyu, safran ve limon suyu içeren özel bir şerbet ile tatlandırılır.

Bamiya: İran’ın Lokma Tatlısı

İran mutfağının tatlı lezzeti: Zulbiya ve Bamiya

Bamiya, Türk mutfağındaki lokma tatlısına benzeyen, hamurun kızartılıp şerbete batırılmasıyla yapılan bir tatlıdır.

Özellikleri:

Hamuru: Un, yumurta ve nişastadan yapılan hamur, yıldız uçlu bir torbadan geçirilerek şekillendirilir.

Şekli: Genellikle kısa, ince ve tırtıklı çubuklar şeklinde hazırlanır.

İran mutfağının tatlı lezzeti: Zulbiya ve Bamiya

Şerbeti: Şeker, gül suyu, safran ve bazen bal içeren özel bir şerbetle tatlandırılır.

İran’ın dört bir yanında, özellikle de Ramazan ayında, pastanelerde, çayhanelerde ve sokak satıcılarında bu tatlılara rastlamak mümkündür. Bender Abbas, Tahran, İsfahan ve Şiraz gibi büyük şehirlerde, en kaliteli versiyonlarını bulabilirsiniz.

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