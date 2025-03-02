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2 Mar 2025 19:29

Ramazan ayı müminler için büyük bir bayram

Ramazan ayı müminler için büyük bir bayram

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, ''Ramazan ayı müminler için büyük bir bayramdır.'' dedi.

Mübarek Ramazan ayının ilk gününde İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei'nin huzurunda Kur'an-ı Kerim'le aşinalık ve yakınlaşma ziyafeti gerçekleştirildi.

Ayetullah Hamanei, İmam Humeyni (r.a) Hüseyniyesi’nde yapılan etkinlikte yaptığı konuşmada, Ramazan ayının müminler için büyük bir bayram olduğunu söyledi ve ''Kişisel ve toplumsal hayatımızdaki sorunlar Kur'an ile giderilebilir.'' dedi.

Kur'an'da dünyada güç sahibi olanlarla nasıl davranılacağına dair tavsiyeler yer aldığını anlatan Ayetullah Hamanei, ''Bugün biz, dünyanın güç sahibi cephesiyle karşı karşıya olan ülkeler arasındayız. Bunlarla nasıl başa çıkacağız? Bunlarla nasıl başa çıkılacağına dair talimatlar Kur'an'da yer almaktadır. Hangi aşamada onlarla diyalog kuracağız, hangi aşamada işbirliği yapacağız, hangi aşamada ağızlarına yumruk atacağız, hangi aşamada kılıç çekeceğiz? Bunların hepsi Kur’an’da açıkça belirtilmiştir.'' diye konuştu.

News ID 1924926

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