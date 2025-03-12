İran ile Belarus arasında askeri işbirliği anlaşması imzalandı

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Aziz Nasirzade, Minsk'e gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Belarus Savunma Bakanı Viktor Hrenin ile bir araya geldi.

İki ülke arasındaki askeri ve savunma işbirliğini genişletmek amacıyla düzenlenen görüşmede, bölgesel barış ve istikrarın güçlendirilmesi ile savunma işbirliğinin geliştirilmesine vurgu yapıldı.

Taraflar, ortak güvenlik konularını gözden geçirirken, ikili ilişkilerin derinleştirilmesi yolları üzerinde de görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmenin ardından Tuğgeneral Aziz Nasirzade ve Viktor Hrenin askeri işbirliği anlaşmasına imza attı.

İran Savunma Bakanı, ''İran ile Belarus arasında işbirliği belgesinin imzalanması savunma ve güvenlik alanında işbirliğinin güçlenmesine katkı sağlayacaktır.'' dedi.