İran, uluslararası ve jeopolitik sınırların değişmesine karşı

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Aziz Nasirzade, Erivan'a yaptığı ziyaret sırasında Ermeni mevkidaşı ile bir araya geldi.

Tuğgeneral Nasirzade bu görüşmede, İran-Ermenistan ilişkilerinin stratejik önemine dikkat çekerek, “Ermenistan, İran'ın komşuluk politikasında özel bir yere sahiptir ve Tahran ile Erivan arasındaki ilişkiler sağlam tarihi ve kültürel temellere dayanmaktadır ve Kafkasya'da kalıcı barış, bölgesel kalkınma için geniş fırsatlar yaratacaktır” dedi.

İran'ın, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış görüşmelerini desteklediğini ve bu sürecin hızlandırılması için hazır olduğunu belirten Tuğgeneral Nasirzade, kalıcı barışın Kafkasya'da bölgesel kalkınma için geniş fırsatlar yaratacağını ifade etti.

İran'ın dış güçlerin baskısından bağımsız olarak Ermenistan ile ilişkilerini karşılıklı çıkarlar temelinde geliştirmeye devam edeceğini vurgulayan Tuğgeneral Nasirzade, bölgesel güvenliğin bölge ülkeleri tarafından sağlanması gerektiğini ve yabancı müdahalelerin yalnızca istikrarsızlığı artıracağını belirtti.

Görüşmenin sonunda, iki ülkenin savunma bakanlıkları arasında işbirliği mutabakatı imzalandı.