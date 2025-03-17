Bakü ve Tel Aviv arasında ekonomik temaslar hız kazanıyor

Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov'un çalışma ziyareti kapsamında işgal altındaki Filistin topraklarına gittiği açıklandı.

Cabbarov sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail enerji ve altyapı Eli Cohen ile bir araya geldiğini duyurdu.

Görüşmede Azerbaycan ile Siyonist İsrail arasındaki enerji işbirliğinin derinleştirilmesi konuları ele alındı.

İsrail rejimi, yakın tarihi bağlara sahip olduğu Azerbaycan'ı "stratejik ortak" olarak nitelendiriyor.

Binyamin Netanyahu 1997 yılında Azerbaycan'ı ziyaret eden ilk Siyonist başbakan oldu ve o zamandan beri ticaret ve güvenlik işbirliği arttı. 2000'li yılların ortalarında Azerbaycan, Doğu Akdeniz'e giden petrol ve Hazar Denizi'ne giden silah ve diğer askeri malzemelerle İsrail'in beşinci büyük ticaret ortağı haline geldi.

Bugün Azerbaycan, Kazakistan'la birlikte İsrail'in kullandığı ham petrolün yüzde 60'ını tedarik ediyor.