Bakan Erakçi, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı ile ikili ilişkileri görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İranlı yetkililerle istişarelerde bulunmak üzere Tahran'a gelen Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko ile görüştü.

Görüşmede Dışişleri Bakanı Erakçi, İran ile Rusya arasındaki iyi ve gelişen ilişkilere dikkat çekerek, ikili ilişkilerin daha da güçlendirilmesi için İran’ın mevcut kapasite ve imkanları değerlendirme konusundaki kararlılığını vurguladı.

Bakan Erakçi ayrıca, Pekin’de gerçekleştirilen İran, Rusya ve Çin Dışişleri Bakan Yardımcıları üçlü toplantısına değinerek, uluslararası alandaki önemli meseleler hakkında üçlü istişarelerin devam etmesinin ortak çıkarların korunması ve uluslararası hukukun egemenliğinin savunulması açısından büyük önem taşıdığını belirtti ve bu bağlamda Rusya ve Çin’in yapıcı rolünü takdir etti.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko da ülkesi ile İran arasındaki güçlü ilişkilere vurgu yaparak, iki ülke arasındaki sürekli istişarelerin çeşitli düzeylerde sürdürülmesinin ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel ile uluslararası barış ve istikrarın sağlanmasına katkıda bulunmasının önemini dile getirdi.