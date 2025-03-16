İran ve Umman dışişleri bakanları "Yemen"i görüştü

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, beraberindeki heyetle birlikte Umman’a resmi bir ziyaret gerçekleştirdi.

Maskat’ta Umman Dışişleri Bakanı Seyyid Badr bin Hamed bin Hamud el-Busaidi ile görüşen Erakçi, iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmede bölgesel meseleler, özellikle Yemen’deki son gelişmeler ve ABD güçlerinin bu ülkeye yönelik son saldırıları ele alındı.

Taraflar, Yemen’deki insani durum ve barış süreci hakkında fikir alışverişinde bulunarak, diplomatik yolların ve barışçıl çözüm mekanizmalarının önemini vurguladı.

Umman haber ajansı ONA’ya öre, toplantıda İran ve Umman arasındaki ilişkilerin mevcut durumu da değerlendirildi. Bakanlar, bölgesel istikrar ve barış için diplomasiye öncelik verilmesi gerektiğini belirterek, diyalog ve barışçıl müzakere kanallarının güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.