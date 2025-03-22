  1. Siyaset
22 Mar 2025 09:45

İran ve Brezilya dışişleri bakanları ikili ilişkileri görüştü

İran ve Brezilya dışişleri bakanları ikili ilişkileri görüştü

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi ve Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde ikili ilişkiler, çeşitli alanlardaki işbirliği ve bölgesel ile uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi ve Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Bu telefon görüşmesinde ikili ilişkiler, çeşitli alanlardaki işbirliği ve bölgesel ile uluslararası gelişmeler ele alındı.

Taraflar, İran ve Brezilya arasındaki mevcut geniş işbirliği potansiyelinin yanı sıra, her iki ülkenin üyesi olduğu BRICS gibi çok taraflı kuruluşların kapasitesinin değerlendirilmesinin önemine vurgu yaparak, ikili ve çok taraflı işbirliğinin genişletilmesine yönelik kararlılıklarını dile getirdiler.

İran ve Brezilya Dışişleri Bakanları ayrıca, son bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele alarak, tüm devletlerin uluslararası hukukun korunmasına yönelik çaba göstermesi gerektiğinin altını çizdiler.

News ID 1925447

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler