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17 Mar 2025 07:52

Bakan Erakçi'den Maskat ziyareti sonrası açıklama

Bakan Erakçi'den Maskat ziyareti sonrası açıklama

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, dün Maskat'ta Umman Dışişleri Bakanı ile yaptığı görüşmeye değinerek, bu görüşmede ikili ve bölgesel konular üzerinde istişarelerde bulunduklarını söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda Umman ziyaretini değerlendirdi.

Dışişleri Bakanı Erakçi paylaşımında, "Cidde'deki son görüşmemizde Umman Dışişleri Bakanı ile varılan mutabakat doğrultusunda, ortak ilgi veya endişe duyduğumuz ikili ve bölgesel meseleleri gözden geçirmek amacıyla bugün kısa bir ziyaret için Maskat’a geldim" ifadesini kullandı.

Bakan Erakçi, "Barış ve istikrarı savunma konusunda diplomasiye bağlıyız ve bu hedefleri takip etme konusunda Ummanlı mevkidaşımla her zaman etkileşim içinde olmaktan memnunum" diye kaydetti.

Erakçi ayrıca, komşuların İran’ın önceliği olduğunu vurguladı.

News ID 1925308

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