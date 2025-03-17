Erakçi, Japon mevkidaşı ile İran’ın nükleer programını görüştü

Japonya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Japonya Dışişleri Bakanı Takeşi İvaya ve İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi’nin bugün, yaklaşık 30 dakikalık bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada iki bakanın İran’ın nükleer programı hakkında görüş alışverişinde bulundukları aktarıldı.

Japonya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“İvaya, mevcut durumdan derin endişe duyduğunu belirtti ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile işbirliğinin önemine vurgu yaptı. Ayrıca, İran'ın bu ülkenin nükleer meselesinin barışçıl bir şekilde çözülmesini sağlamak amacıyla yapıcı ve somut adımlar atması gerektiğini dile getirdi.

Japonya Dışişleri Bakanı ayrıca diyalogların önemine dikkat çekerek Japonya'nın bölgedeki barış ve istikrara yönelik diplomatik çabalarına devam edeceğini ifade etti.”

Japonya Dışişleri Bakanlığı, Erakçi'nin bu görüşmede İran'ın tutumunu ve eylemlerini açıkladığını duyurdu.

Her iki ülkenin dışişleri bakanları, Japonya ve İran arasındaki kapsamlı görüşmelerin, özellikle dışişleri bakanları düzeyinde ve bölgesel barış ve istikrarın sağlanması amacıyla devam etmesi gerektiğini vurguladı.