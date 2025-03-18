Erakçi, ABD'nin Yemen'e yönelik saldırılarını kınadı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Tahran'da ikamet eden İslam ülkelerinin büyükelçileri ve temsilcilerinin katıldığı iftar ziyafetinde, tüm Müslümanlara mübarek Ramazan ayını tebrik ederek,İslam ümmetine barış ve huzur dileğinde bulundu.

Bakan Erakçi, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik askeri saldırısını, masum kadın ve çocukların öldürülmesini ve Siyonist rejimin Filistinlilere yönelik suçlarının devamını kınayarak, mübarek Ramazan ayının manevi atmosferinden yararlanarak, Müslüman ülkeler ve milletler arasındaki birlik ve beraberliğin güçlenmesini temenni etti.

Erakçi ayrıca, Müslüman milletlerin meşru haklarının tam olarak hayata geçmesine, özellikle de kendi kaderini tayin hakkının gerçekleşmesine ve başkenti Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulmasına kadar bu suçlara karşı durulmasını umut etti.