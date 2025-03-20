Bereket ve hayır dileği; Ramazan ayının 19. günü duası

Ramazan ayı, özellikle Müslümanlar için manevi arınma ve Allah’a yaklaşma dönemidir. Ramazan ayının 19.günü duasında Allah’tan o günün bereketlerini, hayırlarını ve güzel amellerinin kabulünü dilemesi amaçlanır. Bu dua, bu özel günün faziletini en iyi şekilde değerlendirmek için yapılır.

Arapça:

" اللهم وفّر فيه حظّي من بركاته، وسهّل سبيلي إلى خيراته، ولا تحرمني قبول حسناته، يا هادياً إلى الحقّ المبين "

Türkçe:

"Allah’ım! Bu ayın bereketlerinden nasibimi artır, hayırlarına ulaşmamı kolaylaştır ve güzel amellerimin kabulünden beni mahrum bırakma! Ey apaçık hakka ulaştıran!"

Latince:

"Allahümme vaffir fihi hazzî min berekâtihî, ve sehhil sebîlî ilâ hayrâtihî, ve lâ tuhrimnî kabul hasenâtihî, yâ hâdiyen ilâ al-haqq al-mubîn. "