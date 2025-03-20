Bereket ve hayır dileği; Ramazan ayının 19. günü duası

Ramazan ayı, özellikle Müslümanlar için manevi arınma ve Allah’a yaklaşma dönemidir. Ramazan ayının 19.günü duasında Allah’tan o günün bereketlerini, hayırlarını ve güzel amellerinin kabulünü dilemesi amaçlanır. Bu dua, bu özel günün faziletini en iyi şekilde değerlendirmek için yapılır.
Arapça:
" اللهم وفّر فيه حظّي من بركاته، وسهّل سبيلي إلى خيراته، ولا تحرمني قبول حسناته، يا هادياً إلى الحقّ المبين "
Türkçe:
"Allah’ım! Bu ayın bereketlerinden nasibimi artır, hayırlarına ulaşmamı kolaylaştır ve güzel amellerimin kabulünden beni mahrum bırakma! Ey apaçık hakka ulaştıran!"
Latince:
"Allahümme vaffir fihi hazzî min berekâtihî, ve sehhil sebîlî ilâ hayrâtihî, ve lâ tuhrimnî kabul hasenâtihî, yâ hâdiyen ilâ al-haqq al-mubîn. "
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