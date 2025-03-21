Cehennemden korunma ve Kuran’a yaklaşma dileği; Ramazan ayının 20. günü duası

Ramazan ayının 20. Günü duası, Allah’tan günahların bağışlanması ve manevi olarak arınma dileği taşır. Bu dua, Allah’a yakınlaşmak, Onun rahmetine sığınmak ve O’na daha çok dua etmek amacıyla okunur. Bu dua aynı zamanda kişiye Allah’ın yardımıyla ibadetlerde ve hayatta başarılı olma dileği taşır.

Arapça:

اللهمّ افْتَحْ لی فیهِ أبوابَ الجِنانِ واغْلِقْ عَنّی فیهِ أبوابَ النّیرانِ وَوَفّقْنی فیهِ لِتِلاوَةِ القرآنِ یا مُنَزّلِ السّکینةِ فی قُلوبِ المؤمِنین.

Türkçe:

"Allah’ım, bu günde bana cennet kapılarını aç ve cehennem kapılarını benden kapat. Bu günde beni Kuran okumaya muvaffak kıl. Ey kalplere huzur indiren, sen ki müminlerin kalplerine sükunet indirensin."

Latince:

"Allahumma iftah li fihi abwāba al-jinān wa ighliq ʿannī fihi abwāba al-nīrān wa waffiqnī fihi li tilāwat al-Qur’ān, yā munazzil as-sakīnah fī qulūb al-mu’minīn."