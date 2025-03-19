Bereketin ve nurun kalplere doğduğu an; Ramazan’ın 18. Gününün duası

Ramazan ayı, her günü ayrı bir hikmet ve bereket taşıyan, kalpleri arındıran, ruhları aydınlatan mübarek bir zaman dilimidir.

Bu mübarek ayın 18. günü duasında Allah’tan seher vakitlerinin bereketine uyanmayı, kalbimizi nurlarıyla aydınlatmasını ve gönüllerimizi diriltmesini niyaz ediyoruz. Çünkü seher vakitleri, Allah’a en yakın olunan, duaların en içtenlikle yapıldığı, rahmetin sağanak gibi yağdığı anlardır. Bu vakitlerde yapılan dualar, günümüze bereket katarken, ruhumuza da huzur verir.

Ramazan'ın 18. günü, aynı zamanda içinde bulunduğumuz bu mübarek ayın son on gününe yaklaşmanın habercisidir. Artık dualar daha derin, ibadetler daha ihlaslı, gönüller daha yumuşak hale gelir. Bu fırsatı iyi değerlendirmek, Allah’ın bize sunduğu manevi sofradan en güzel şekilde istifade etmek gerekir.

Ramazan ayının 18. günü için yapılan dua şu şekildedir:

Arapça:

"اللَّهُمَّ نَبِّهْنِي فِيهِ لِبَرَكَاتِ أَسْحَارِهِ، وَنَوِّرْ قَلْبِي بِنُورِ أَنْوَارِهِ، وَهَبْ لِي مِنَ التَّبَعُّضِ لِأَثَارِهِ، بِنُورِكَ يَا مُنَوِّرَ قُلُوبِ الْعَارِفِينَ."



Türkçe:

"Allah’ım! Beni Ramazan’ın seher vakitlerinin bereketine uyandır. Kalbimi Ramazan’ın nurlarıyla aydınlat. Bütün kalplerimizi onun ihya edici ışığıyla dirilt. Rahmetinle, ey merhametlilerin en merhametlisi!"

Latince:

"Allahümme nebbihni fîhi liberakâti eshârihî, ve nevvir kalbî binûri envârihî, ve huż kulûbena bi-diyâi islâhihî, birahmetike yâ erhamer râhimîn."