Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım, bugün akşam saatlerinde yaptığı konuşmada bölgedeki gelişmeleri değerlendirdi.

Şeyh Naim Kasım, Dünya Kudüs Günü'ne değinerek,

"Biz inanıyoruz ki Filistin meselesi haklı bir davadır ve kutsal yerlerin özgürleştirilmesi konusunda ısrarcıyız." dedi.

Şeyh Naim Kasım, Kudüs Günü'nün mustazaflar ile müstekbirler arasındaki yüzleşmenin günü olduğunu belirtti.

Filistin'in içinde bulunduğu zor koşullara değinen Şeyh Naim Kasım, şunları ekledi: "Bugün, Filistin halkı arasında kök salmış ve düşmana karşı geri adım atmayı imkansız hale getiren bir direnişe tanık oluyoruz."

Şeyh Kasım ayrıca şu ifadeleri kullandı: "Bugün büyük bir dönüşümün eşiğindeyiz; bu dönüşüm doğrudan etkilerini gösterecek ve artık geri dönüş mümkün değildir."